Blaulicht : B50 Richtung Bitburg: Lastwagen verliert Steine und beschädigt Fahrzeug

Oberweis Ein Lastwagen verlor am Mittwoch Steine auf der B50 Richtung Bitburg. Dabei wurde ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch, 15. Juni, war gegen 15.15 Uhr ein blauer Lastwagen mit Muldenaufbau auf der B50 von Oberweis kommend in Fahrtrichtung Bitburg. Hierbei verlor der Lastwagen Ladung in Form diverser Steine, sodass ein anderes Fahrzeug im Gegenverkehr beschädigt wurde. Laut Polizei entfernte sich der Lastwagen ohne Weiteres von der Örtlichkeit.