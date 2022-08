Sperrung : Granulat auf der Fahrbahn – B50neu bei Graach wieder teilweise frei (Update)

Wegen einem LKW-Unfall musste die B50neu bei Graach in Richtung Hunsrück für über zwölf Stunden gesperrt werden. Foto: Autobahnpolizei Schweich

Zeltingen-Rachtig Bei einem Unfall auf der B50neu bei Graach hat ein Sattelzug am Mittwochabend größere Mengen Granulat auf der Fahrbahn verteilt. Die B50neu musste in Richtung Hunsrück bis zum Vormittag komplett gesperrt werden. Warum die Sperrung so lange dauerte.