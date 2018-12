später lesen Verkehrsunfall bei Esslingen Auto kommt von der B51 ab und überschlägt sich FOTO: TV / Agentur Siko FOTO: TV / Agentur Siko Teilen

Gefrorene Straßen sorgen in den vergangenen Tagen immer wieder für Verkehrsunfälle in der Region – so auch am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der B51 auf Höhe der Abfahrt Esslingen. Von Agentur Siko