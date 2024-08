Unfallschwerpunkt B51 bei Trier? Schon wieder kracht es heftig auf der „Bitburger“ – Polizei nennt neue Details

Update | Trier · Am Mittwochmorgen kippt ein Sattelschlepper in der Kurve um, am Donnerstagabend stürzt ein BMW einen Abhang hinunter: Auf der B51 bei Trier kam es in dieser Woche zu zwei schweren Unfällen. Am Freitag veröffentlicht die Polizei neue Details dazu.

30.08.2024 , 15:06 Uhr

