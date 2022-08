Unfall auf der B51 : Zwei Motorräder stürzen in Bitburg - Fahrer müssen ins Krankenhaus (Fotos)

Bitburg Gleich zwei Motorräder sind auf der B51 in Bitburg schwer gestürzt. Dabei wurden die Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Was dort passiert ist.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 17.37 Uhr auf der B 51 von Bitburg in Richtung Fließem, kurz vor der BAB 60, gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache waren dort zwei Motorradfahrer aus den Niederlanden zu Fall gekommen. Beide wurden vom Notarzt aus Bitburg versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An ihren Motorrädern entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.