Fünf Verletzte LKW-Unfall auf der B51 bei Newel: Straße war bis tief in die Nacht gesperrt (Fotos / Video)

Auf der B51 hat es am Freitagabend, 9. Juni, einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei schildert, war eine 67-Jährige mit ihrem PKW auf der Strecke aus Trier kommend in Richtung Bitburg unterwegs. Ebenso fuhr dort ein 49-Jähriger mit seinem Sattelzug. In Höhe Newel stießen die beiden Fahrzeuge in dem Bereich, wo es zwei Fahrstreifen gibt, seitlich zusammen.