Blaulicht : Gefährlicher Eingriff auf der B51: Unbekannte werfen Gegenstand von Brücke - LKW getroffen

Olzheim Unbekannte haben laut Polizei am Mittwoch einen Gegenstand von einer Brücke aus auf einen LKW geworfen. Jetzt werden Zeugen gesucht, die die beiden Täter gesehen haben.

Laut Polizei haben am 19. Januar zwei unbekannte Täter einen unbekannten Gegenstand auf einen gelben LKW geworfen. Die Tat hat sich gegen 15.50 Uhr in Höhe der Ortslage Olzheim auf der B51 in Richtung Köln ereignet.