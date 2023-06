Richtung Trier kurzzeitig gesperrt Fahrerin wendet auf der B51 – und verursacht Unfall

Auf der B51 in Höhe der Abfahrt Echternach in Fahrtrichtung Trier ist es am Mittwochnachmittag, 7. Juni, zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wendete nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine bislang unbekannte Fahrerin auf der Straße. Sie war laut Polizei mit einem weißen Fiat 500 Cabrio mit rotem Verdeck unterwegs.