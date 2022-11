Unfall bei Meilbrück : Verlorene Ladung: Auto kollidiert auf der B51 mit Holzplatte

Meilbrück Ein Hindernis auf der B51 bei Meilbrück ist einem Autofahrer am Donnerstagabend zum Verhängnis geworden. Warum er noch Glück im Unglück hatte und warum Zeugen gesucht werden.

Auf der B51 in Höhe "Meilbrück" hat sich am 24.11. 2022, gegen 22.30 Uhr, ein Unfall ereignet. Dabei kollidierte ein Auto mit einer auf der Fahrbahn liegenden Spanplatte. Ein Sachschaden am Auto war die Folge.