Blutprobe entnommen Betrunken am Steuer: Autos stoßen bei Ehrang zusammen

Nach Polizeiangaben befuhr eine 38-jährige Opelfahrerin am Freitag gegen 19.30 Uhr die Servaisstraße in Trier-Ehrang und bog auf die B53 in Richtung Trier ab. Weil sie einen enorm weiten Bogen eingeschlagen hatte, kollidierte ihr Wagen mit dem Toyota einer 45-Jährigen, der auf der Abbiegespur in Richtung Servaisstraße stand.