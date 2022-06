Hoher Sachschaden : Zwei Menschen bei Unfall auf der B53 nahe Schweich verletzt

Schweich Zu einem Zusammenstoß von zwei Autos ist es am Montagmittag nahe Schweich auf der B53 gekommen. Die beiden Fahrer wurden dabei laut Polizei verletzt.

Eine 68-jährige Fahrerin war mit ihrem Auto auf der B 53 aus Fahrtrichtung Trier-Ehrang in Fahrtrichtung Schweich unterwegs. Als sie nach links in die Umgehungsstraße in Richtung Ermesgraben abbog, übersah sie den ebenfalls auf das ihr auf der B 53 entgegenkommende Auto eines 47-jährigen Fahrers. Bei dem teilweise seitlichen Aufprall wurden beide Unfallbeteiligten verletzt.