Falschfahrer auf der Autobahn Polizei stoppt Geisterfahrer auf der A 60

Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Nacht auf Samstag eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg gegen 1.10 Uhr auf der A 60 an der Anschlussstelle Badem auf einen weißen Mercedes CLA aufmerksam. Das Auto fuhr auf der Richtungsfahrbahn Belgien entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Als der Geisterfahrer den Streifenwagen erblickte, wendete er und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Badem. Die Polizei konnte ihn jedoch stoppen. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 51-jährigen Fahrers auf einen möglichen Einfluss durch Alkohol- oder Betäubungsmittel verlief negativ. Gegen den Geisterfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden. Hinweise an die Polizei Bitburg, 06561/96850, pibitburg.dgl@polizei.rlp.de