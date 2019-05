Blaulicht : Bäume stürzen bei Butzweiler auf Kreisstraße

Butzweiler/Trier-Biewer Nach Dauerregen sind am Samstagnachmittag mehrere Bäume auf der K 24 zwischen Trier-Biewer und Butzweiler umgestürzt. Ein Auto wurde von Ästen gestreift.

Großer Schreck für einen Autofahrer, der am Samstagnachmittag gegen 14.25 Uhr auf der K 24 von Trier-Biewer in Richtung Butzweiler unterwegs war.

Plötzlich krachten von links mehrere Bäume auf die Kreisstraße - offenbar ausgelöst durch den Dauerregen. Der Fahrer eine Kombis erkannte noch rechtzeitig die Gefahr, bremste, sprang aus dem Auto und brachte sich in Sicherheit. Das Fahrzeug wurde nur von Ästen getroffen. Der Mann alarmierte die Feuerwehr. Mit Motorsägen bewaffnet, räumten die Wehrleute zusammen mit Mitarbeitern des LBM die Kreisstraße wieder frei. Der Sachschaden am Auto stand am Samstagabend noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war die Feuerwehr Butzweiler.