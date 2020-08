Blaulicht : Täter drischt in Prüm auf Baggerscheibe ein

Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Sachbeschädigung in Prüm: Dort zerschlug jemand die Frontscheibe eines Baggers am Radweg in der Wenzelbachstraße.

Die Polizei Prüm sucht den Täter, der vermutlich zwischen Donnerstag, 6. August, 11.30 Uhr, und Freitag, 7. August, 6.30 Uhr, einen Bagger beschädigte: Der Bagger war in der Prümer Wenzelbachstraße abgestellt, neben dem Parkplatz am Fahrradweg. Der Unbekannte schlug die Frontscheibe des Fahrerhauses ein.