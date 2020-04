Blaulicht: Baggerfahrer beschädigt Gas-Leitung und löst Großeinsatz aus

Thalfang Wegen einer beschädigten Gasleitung waren mehrere Feuerwehren in Thalfang im Einsatz. Die Leitung wurde von einem Baggerfahrer beschädigt – mehrere Straßen wurden gesperrt.

Am Freitagnachmittag, um kurz nach 17 Uhr, kam es in der Straße „Nussbaumweg“ in Thalfang zu einem Großeinsatz für die Rettungskräfte.