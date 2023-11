Aufwendige Großübung in der Nacht Spektakulärer Bahnunfall mit vielen Verletzten bei Bengel (Fotos)

Bengel · Schwerer Unfall am Bahnübergang zwischen einem Traktor, einem Auto und einer Regionalbahn. In einer spektakulären Aktion arbeiteten alle Rettungskräfte zusammen, um die Verletzten zu retten und Gefahren einzudämmen. Das alles mitten in der Nacht auf Sonntag. Warum diese aufwendige Großübung gemacht wurde.

26.11.2023 , 14:47 Uhr

Großübung: Bahnunfall am Bahnübergang Bengel 74 Bilder

Von Florian Blaes

Überall Blaulicht: Welches Szenario hat sich in Bengel abgespielt? Hier geht es zur Bilderstrecke: Großübung: Bahnunfall am Bahnübergang Bengel