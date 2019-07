Polizei : Ruhebank aus Garten in Birresborn gestohlen

Birresborn (red) Der Polizei in Gerolstein wurde von einer Birresbornerin, die in der Straße Auf dem Büchel wohnt, mitgeteilt, dass in der Nacht auf Dienstag ihre im Garten aufgestellte Bank entwendet worden sei.

Es handelt sich laut Polizei um eine gusseiserne Bank mit einer hellen Holzsitzfläche. Die Bank ist etwa ein Jahr alt und stand in dem vom Parkplatz an der Sparkasse aus einsehbaren Garten, der sich etwas rechts vom Eingang der Bankfiliale befindet. Eventuell wurden die Diebe im Laufe der Nacht gesehen.