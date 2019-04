später lesen Polizei Bargeld aus zwei Autos gestohlen FOTO: dpa / Monika Skolimowska FOTO: dpa / Monika Skolimowska Teilen

Unbekannte haben zwischen dem 22. und dem 30. März aus einem in der Berndorfer Straße 12 in Hillesheim abgestellten Auto, dessen Besitzerin in Urlaub war, eine geringe Bargeldsumme gestohlen. Zudem beschädigten sie dabei die Mittelkonsole des Wagens.