Rascheid : Unbekannte brechen in Haus in Rascheid ein

Die Polizei sucht Zeugen nach einen Einbruch in Rascheid. Foto: TV/Klaus Kimmling

Rascheid Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 14. April, und Montag, 26. April, in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Rascheid eingebrochen. Sie nutzten dabei die Abwesenheit der Besitzer. Beim Einbruch schlugen sie ein Fenster auf der Frontseite des Hauses mit einem Stein ein und durchwühlten drinnen alle Schränke und Schubladen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sie einen zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Wertvolle sakrale Gegenstände ließen die Täter hingegen unangetastet.