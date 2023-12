Demonstration Bauern-Protest in Trier – Staus am Donnerstagvormittag erwartet

Die Landwirte demonstrieren gegen die geplanten Streichungen von Subventionen und für bezahlbare Stromkosten. Zurzeit befindet sich die Demonstration am Verteilerkreis in Trier-Nord. In den umliegenden Straßen kommt es daher zu massiven Staus. Vor allem auf der A602 Richtung Trier und auf der Loebstraße ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Auf der A602 staut sich der Verkehr zur Zeit zurück bis zur Autobahnabfahrt Ehrang. Aber auch im Verkehr von Tarforst und Kürenz in Richtung Innenstadt haben sich bereits lange Staus gebildet.