Demonstration Bauern-Protest in Trier legt Innenstadt lahm

Die Landwirte demonstrieren gegen die geplanten Streichungen von Subventionen und für bezahlbare Stromkosten. Die Demonstration startete am Donnerstagmorgen am Verteilerkreis in Trier-Nord, wodurch es zu massiven Staus auf der A602 und der Loebstraße stadteinwärts kam. Auf der A602 Richtung Trier reichte der Stau zwischenzeitlich bis zur Autobahnabfahrt Ehrang. Aber auch im Verkehr von Tarforst und Kürenz in Richtung Innenstadt bildeten sich längere Staus.