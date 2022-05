Feuerwehreinsatz : Baufräse steht an A 1 bei Hermeskeil in Flammen

Baufräse steht an A 1 bei Hermeskeil in Flammen

Hermeskeil Eine Baumaschine ist am Donnerstagmorgen auf einem Rastplatz an der A 1 bei Hermeskeil komplett ausgebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 7.30 Uhr zu dem Brand am Rastplatz Steiner Wald. Während Arbeiten mit einer Baufräse kam es demnach zu einem technischen Defekt. Die Baufräse geriet in Brand und brannte vollständig aus.