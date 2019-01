Baugerüst stürzt in Trier ein - Bauarbeiter verletzt - Paulinstraße gesperrt (Fotos)

In der Trierer Paulinstraße ist heute Morgen ein Baugerüst eingestürzt. Dabei wurde ein Mann, der auf dem Gerüst arbeitete, schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Von Florian Blaes/Verona Kerl/red

Ein Baugerüst sowie Teile des Daches sind heute Morgen gegen 8.23 Uhr an einem Haus in der Paulinstraße, gegenüber der Balthasar-Neumann-Schule, auf die Straße gestürzt. Dies teilt die Polizeiinspektion Trier mit.

Ein Arbeiter, der sich in etwa vier Metern Höhe auf dem Gerüst befand, stürzte mit ab und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Gerüst- und Trümmerteile beschädigten ein vorbeifahrendes Auto. Weitere Personen wurden nach jetzigem Erkenntnisstand nicht verletzt. Die Gebäude links und rechts neben der Baustelle wurden vorsichtshalber evakuiert. Arbeiter versuchen, mit einem Bagger an der Fassade das herabhängende Mauerwerk zu sichern.

Die Paulinstraße ist zwischen den Einmündungen Zeughausstraße und Wasserweg bis zur Räumung der Straße komplett gesperrt. Die Busse werden umgeleitet. Die Ursache des Einsturzes ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

FOTO: Florian Blaes

FOTO: Florian Blaes