später lesen Wetter Sturm und Regen: Straße im Hunsrück gesperrt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Am Wochenende ist der erste Herbststurm des Jahres über die Region gezogen. Die Sturmwarnung der Wetterdienste gilt bis in die Nacht. Im Hunrück war bereits am Sonntagmorgen an der B 269 zwischen Gonzerath und dem Blockhaus ein Baum umgestürzt.