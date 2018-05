Baum stürzt auf Vereinshaus am Trierer Waldstadion

Knapp drei Wochen nach einm folgenschweren Baumsturz im Weißhauswald bei Trier ist in diesem Gebiet erneut ein Baum umgestürzt. Betroffen war diesmal laut Stadt eine etwa 20 bis 30 Jahre alte Pappel. Der Baum habe in einem umzäunten Waldareal gestanden.

Die Krone fiel auf das Schützenhaus des Post-Sport-Vereins, das dadurch leicht beschädigt wurde. Für Menschen bestand nach Angaben von Stadt-Pressesprecher Michael Schmitz zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Das Vereinshaus und das Freigelände waren bei dem Sturz menschenleer.

Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamtes entfernten den Baum vom Dach. Warum die Pappel abgebrochen ist, sei derzeit noch unklar.

Am 1. Mai war eine 20 Meter hohe Eiche am Wildgehege im Weißhauswald umgestürzt. Dabei wurde ein Mädchen schwer verletzt, das in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Die Ursache dieses Zwischenfalls wird derzeit ermittelt.

