Blaulicht : Glaswurf und Ohrfeige: Frauen geraten in Streit wegen eines Mannes

Erst streiten sich zwei Frauen in einer Kneipe in Baumholder wegen eines Mannes. Und dann stößt dieser auch noch auf den neuen Partner seiner Ex-Lebensgefährtin.

Wie die Polizei mitteilt, seien die beiden Frauen wegen des Mannes in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einer Gaststätte in Baumholder in einen zunächst noch verbal ausgetragenen Streit geraten. Während des Streits habe dann eine der Frauen ein Glas in Richtung ihrer Gegnerin geworfen. Das Glas streifte den Kopf die Frau an deren linken Kopfseite. Daraufhin ohrfeigte die getroffene Frau ihrerseits die Werferin und zog diese an den Haaren.