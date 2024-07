Zeugen gesucht Vierjähriges Kind Opfer von Sexualdelikt? Polizei ermittelt in Baumholder

Baumholder · Es ist noch nicht viel bekannt über das, was am Stadtweiher in Baumholder passiert sein könnte. Die Ermittlungen der Polizei ergaben aber Hinweise auf eine abstoßende Straftat.

12.07.2024 , 16:28 Uhr

Symbolfoto Foto: dpa/Marijan Murat