(red) Unbekannte haben am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr auf dem Grüngutplatz in Mehren illegal eine größere Menge an Baumwurzeln entsorgt. Der Fahrer eines grünen John-Deere-Traktors (mit Dauner Kennzeichen), an dem ein großer blauer LKW-Tandemkipper (laut Polizei vermutlich mit dem Kennzeichen „HS“ für Heinsberg) sei zuvor von Zeugen mit einer solchen Ladung in der unmittelbaren Nähe gesehen, heißt es im Polizeibericht.