Illegale Entsorgung Bauschutt in der Dhron: Zeugen gesucht FOTO: TV / Frank Göbel

Unbekannte Täter haben am Samstag, 27. April, in der Zeit von ca. 22.30 bis 23 Uhr, etwa 20 Meter oberhalb der Dhronmündung Bauschutt von der Brücke aus in die Dhron gekippt. Dabei handelt es sich um etwa 100 Kilogramm Bauschutt, vor allem Altfliesen. red