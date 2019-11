Blaulicht : Bauschutt in Trier-West in Flammen

Foto: Wilfried Hoffmann

Trier In der Luxemburger Straße in Trier hat am Dienstagabend Bauschutt an einem Abrisshaus gebrannt.

