Mittelschwer verletzt : 19-jähriger Autofahrer überschlägt sich bei Bausendorf

Bausendorf Zu schnell auf winterglatter Fahrbahn: Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag von der K 32 bei Bausendorf von der Fahrbahn abgekommen – dabei wurde er verletzt. Warum außerdem ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr gegen 0.09 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der K32, in Höhe der Ortslage Bausendorf, geriet ein 19-jähriger Audi-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinab, überschlug sich und kam auf einer Weide zum Stillstand – laut Polizei war er zu schnell unterwegs. Der junge Man wurde mittelschwer verletzt und nach der Erstversorgung vom DRK ins Krankenhaus gebracht.