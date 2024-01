Feuer war im Wintergarten ausgebrochen Großer Feuerwehreinsatz in Bausendorf - Brand eines Einfamilienhauses

Am Sonntag (28. Januar 2024) kam es gegen 10.30 Uhr in der Straße „Unterm Bergfried“ zum Brand eines Einfamilienhauses in Bausendorf. Aus bisher ungeklärter Ursache war auf der überdachten Terrasse ein Feuer ausgebrochen. Die meterhohen Flammen breiteten sich in Sekundenschnelle über den Dachstuhl aus. Die schnelleintreffende Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Nach etwas mehr als zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand schließlich im Griff.