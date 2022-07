Blaulicht : Maskierter überfällt bewaffnet Netto-Markt in Bausendorf

Maskierter überfällt bewaffnet Netto-Markt in Bausendorf

Bausendorf Ein bewaffneter und maskierter Mann hat am späten Mittwochnachmittag einen Supermarkt in Bausendorf überfallen.

Wie die Polizei mitteilte, betrat der Maskierte gegen 16.35 Uhr den Netto-Markt in Bausendorf und bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Er legte eine mitgebrachte Tasche auf das Band und forderte die Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf. Dann verließ er das Geschäft mit einem dreistelligen Betrag in Richtung Parkplatz und verließ diesen mit einem schwarzen Auto mit TR-Kennzeichen in unbekannte Richtung.