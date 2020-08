Blaulicht : Motorradfahrer überschlägt sich nach Zusammenprall in der Eifel

Motorradfahrer überschlägt sich nach Zusammenprall in der Eifel

Bausendorf Ein Motorradfahrer hat sich in der Eifel überschlagen und verletzt, weil sein Hintermann auf ihn aufgefahren ist. Wie es genau zu dem Unfall kam.

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstag in der Eifel überschlagen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei wie folgt: Um 11:30 Uhr, befuhren zwei niederländische Motorradfahrer die K27 von Diefenbach aus kommend in Richtung Bausendorf.