Blaulicht : Motorradunfall auf der B 49

Bausendorf Weil sie wohl das Blinken des vor ihnen fahrenden Autos zu spät bemerkt haben, sind zwei Motorradfahrer bei Wittlich verletzt worden.

Zwei Motorradfahrer sind am Samstag bei einem Unfall zwischen Bausendorf und Wittlich-Neuerburg verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr. Ein Autofahrer wollte nach links in einen Feldweg einbiegen und kündigte dies durch Blinken an. Während der vordere Motorradfahrer darauf mit einer Bremsung reagierte, schien der dahinter fahrende den Vorgang nicht zu bemerken und kollidierte zunächst mit dem anderen Motoradfahrer und anschließend mit dem Auto. Beide Motorradfahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.