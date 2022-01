Blaulicht : Sachbeschädigung in Morbach – Unbekannte schmeißen Bauzaun um

Sachbeschädigung in Morbach – Unbekannte schmeißen Bauzaun um

Morbach Unbekannte Täter beschädigen einen Bauzaun in Morbach. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang nicht ermittelte Täter haben zwischen dem 2. Januar und dem 4. Januar, 16 Uhr einen Teil eines Bauzauns in der Straße Heideweg in Morbach-Bischofsdhron beschädigt. Das meldet die Polizeidirektion in Wittlich.