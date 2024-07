Hubschrauber im Einsatz Bus und Traktor stoßen zusammen – zwei Verletzte

Ein Linienbus und eine landwirtschaftliche Zugmaschine sind am Donnerstagabend, 11. Juli, gegen 20.30 Uhr auf der B 410 von Lichtenborn in Richtung Arzfeld zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach passierte der Unfall, als die Zugmaschine in den fließenden Verkehr der B 410 einbiegen wollte. Zwei Menschen im Bus wurden leicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.