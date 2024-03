Rettungshubschrauber im Einsatz Unfall in der Eifel – Autofahrerin schwer verletzt

Zwischen Büdesheim und Schwirzheim hat es am Montag, 25. März, um 14.20 Uhr einen Unfall mit einer Schwerverletzten gegeben. Die Polizei schildert den Unfall wie folgt: Eine 59-Jährige war mit ihrem PKW auf der K 172 in Fahrtrichtung Büdesheim unterwegs und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.