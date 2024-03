Rettungshubschrauber im Einsatz Unfall in der Eifel – junge Fahrerin schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ist in der Eifel am Montagnachmittag, 25. März, passiert. Auf der Strecke zwischen Schwirzheim und Büdesheim in der Verbandsgemeinde Prüm hat eine junge Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist von der Straße abgekommen. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.