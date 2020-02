Polizeieinsatz : Drei Fälle von Körperverletzung bei Party in der Arena

Trier Keine größeren Einsätze lautet die Zwischenbilanz der Trierer Polizei am Rosenmontag noch um 19.20 Uhr. „Bis auf ein paar alkoholbedingte Auseinandersetzungen, einige Anzeigen wegen Beleidigungen und drei Ingewahrsamnahmen verzeichnen wir bisher einen ruhigen Einsatz", sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem.

Darüber hinaus seien drei Jugendliche aufgrund ihrer Trunkenheit vorübergehend in Obhut genommen worden. Bei der großen Fastnachtsparty in der Arnea mit bis zu 2500 Besuchern in Spitzenzeiten kam es dann doch noch zu einem Polizeieinsatz wegen drei Körperverletzungen, wie Marc Fleischmann, Pressesprecher im Polizeipräsidium Trier auf TV-Anfrage am Dienstag mitteilt. Zu dem gab es eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein Sittlichkeitsdelikt unter Jugendlichen. Das sei laut Fleischmann durchaus im Rahmen bei einer Veranstaltung mit einer so großen Zahl von Gästen, die zum Teil auch dem Alkohol zugesprochen hätten.