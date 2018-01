Auto brennt bei Föhren komplett aus

Bei Föhren ist am Dienstagnachmittag ein Kleinwagen komplett ausgebrannt. Von Agentur Siko

Zu einem brennenden Kleinwagen musste am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr die Feuerwehr auf die L 141 ausrücken. Nach Informationen der Polizei war eine Frau mit ihrem Peugeot von Hetzerath kommend in Richtung Schweich unterwegs, als sie kurz vor dem Kreisel zum Industriepark Föhren Qualm im Fahrzeug bemerkte. Sie stoppte ihr Auto und alarmierte die Feuerwehr. Trotz des schnellen Eingreifens konnten die Wehrleute nicht verhindern, dass das Auto komplett ausbrannte. Während der Löscharbeiten musste die Polizei die L 141 voll sperren. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein Totalschaden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektionen Schweich und Wittlich sowie die Feuerwehren aus Föhren und Schweich.

FOTO: Agentur Siko