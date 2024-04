Am Osterwochenende Mehrere Fahrer bei Hermeskeil mit Laserpointer geblendet

Zwischen Beuren und Hermeskeil wurden am Samstag, 30. März, gleich mehrere Fahrer an verschiedenen Orten während der Fahrt aus einem Fahrzeug im Gegenverkehr durch Lichtstrahlen aus einem Laserpointer geblendet. Zwischen 21.15 Uhr und 21.35 Uhr wurden mehrere Vorfälle gemeldet. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.