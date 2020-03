Polizei : Bei Kontrolle Drogen gefunden

Daun (red) Bei einer Kontrolle am Samstag gegen 22.40 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Daun im Bereich des Schulhofs zwischen den Gymnasien in der Bergstraße in Daun eine neunköpfige Gruppe von 14- bis 19-jährigen Jugendlichen und Heranwachsenden aus der Verbandsgemeinde Daun angetroffen.

