Drogenkriminalität : Polizei entdeckt 30 Kilo Marihuana in Kofferraum

In Olzheim klickten die Handschellen. Foto: Polizei

Olzheim (red ) 30 Kilogramm Marihuana haben Beamte der Polizei Prüm am Dienstag, 23.45 Uhr bei einer Kontrolle in Olzheim in einen Auto entdeckt, das mit zwei Männer besetzt war. Beim Blick in den Kofferraum, staunten die Beamten nicht schlecht über zwei große Tragetaschen, die mit Marihuana gefüllt waren.

