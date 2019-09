Polizei : Bei Kontrollen: Zwei Fahrer unter Drogen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Traben-Trarbach Der Polizei Zell sind am Dienstag bei Verkehrskontrollen gleich zwei Fahrer aufgefallen, die unter Drogeneinfluss standen. Um 13.40 Uhr bemerkte eine Streife in Traben-Trarbach in der Bahnstraße einen 30-jährigen Mofafahrer, der bereits wegen Drogendelikten aufgefallen war.

