Ein Verletzter : Gefährliche Situation: Auto brennt auf Tankstellengelände in Wittlich

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Auf dem Gelände der Globus-Baumarkt-Tankstelle in Wittlich geriet am Samstag ein stehender PKW in Brand. Eine Person wurde verletzt. Wieso es nicht zu schlimmerem gekommen ist.

Die Polizei erklärt: „Der PKW befand sich nicht im Bereich der Tanksäulen, wodurch ein größerer Schaden verhindert werden konnte.“ Die verletzte Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.