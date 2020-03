Polizei : Beifahrer bei Unfall leicht verletzt

Oberbettingen (red) Ein 67-Jähriger ist am Mittwoch, 11. März, bei einem Unfall auf der K 47 bei Oberbettingen verletzt worden.

Der Mann saß als Beifahrer in einem Wagen, der von einer Frau (41) gesteuert wurde. Gegen 15 Uhr wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Zur gleichen Zeit setzte ein Fahrer hinter ihr zum Überholen an. Beide Autos stießen zusammen, als sie sich in ungefähr gleicher Höhe befanden. Der 67-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden beschädigt.