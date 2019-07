Polizizei : Beifahrer wirft Flasche aus fahrendem Auto

Wittlich Ein Autofahrer informiert die Autobahnpolizei in Schweich am Freitagnachmittag telefonisch darüber, dass im Bereich Autobahnauffahrt Wittlich-West der Beifahrer im Fahrzeug vor ihm während der Fahrt eine Glasflasche aus dem Fenster geworfen habe.

Die umherfliegenden Scherben hätten sein Auto getroffen und vermutlich auch beschädigt. Das andere Fahrzeug habe sich dann über die A60 in Richtung Bitburg entfernt. Umgehend wurden die an die A 60 angrenzenden Polizeidienststellen Bitburg und Prüm informiert, so dass das Fahrzeug auf dem Parkplatz „Schneifel“ kontrolliert werden konnte. Dabei stellten die Polizeibamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert und nicht fahrtüchtig war. Sein Bruder, der flaschenwerfende Beifahrer, war ebenfalls stark alkoholisiert. Nun erwartet die beiden ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bzw. wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Im Krankenhaus in Prüm wurde beiden eine Blutprobe entnommen.