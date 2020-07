Blaulicht : Beim Abbiegen gestürzt: Unfall unter Alkoholeinwirkung in Wittlich

Foto: dpa/Stefan Puchner

Wittlich Ein 51-jähriger Kleinkraftradfahrer fuhr am Samstag, 25. Juli, gegen 20.50 Uhr in Wittlich vom Zubringer der L141 auf die B50 in Richtung Autobahn A1. Zeitgleich fuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Einsatzhorn die B50 in Richtung Stadtmitte.