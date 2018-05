Beim Abbiegen Hauswand beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Weiperath.

Bereits am vergangenen Dienstag war ein Lastwagen gegen 10.30 Uhr in Weiperath unterwegs. In einer engen Linkskurve kam das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte, beim Abbiegen zu weit nach rechts und kollidierte mit einer Hauswand. Diese wurde stark beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle.

Die Polizei Morbach bittet um Hinweise zu einem roten Lastwagen, der in diesem Zeitraum in den umliegenden Ortschaften gesehen wurde. Hinweise werden unter Telefon 06533/93740 entgegengenommen.